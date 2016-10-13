13:29 | ДОПИНГ

Врач сборной Норвегии: "Теперь главное - сделать все, чтобы Йохауг не наказали"

0
0
0
4

Врач норвежской сборной Фредрик Бендиксен взял на себя ответственность за произошедшее с олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам Терезой Йохауг. Норвежка была уличена в употреблении запрещенного препарата – анаболического стероида клостебола, который, по имеющейся информации, попал в ее организм с кремом против солнечных ожогов на губах, который она получила именно от Бендиксена.

"Тереза удивительно прямой и честный человек и спортсменка, которая осторожна и аккуратна во всем, что она делает, – приводит слова Бендиксена NRK. – Теперь самое важное для меня – сделать все возможное, чтобы ее не наказали, потому что крем, который я ей дал, был разрешен к использованию".

0
0
0
4


Материалы REN-TV

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Гаттузо зол!

Это все сантехник Блохин проказничает. Это он подмешал в безобидный детский крЭм лошадиную дозу стероидов. Тута чувствуется рука КГБ! мухларен опять негодуэ. у паунда начались месячные.....доклады.

13:59

П_о_в_а_р

Да заболел человек, чего ж таперича та. С кем не бывает. З.Ы. Исинбаева, хватит истерить!

13:54

rus_deutsch

просто надо назвать, а лучше - показать этот крем, и аннотацию к нему - и всё))!!!

13:50

Termin79

"Теперь главное - сделать все, чтобы Йохауг не наказали" Могу подсказать! Надо свалить на русских и все, дело в шляпе))

13:36

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ