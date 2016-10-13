Врач сборной Норвегии: "Теперь главное - сделать все, чтобы Йохауг не наказали"

Врач норвежской сборной Фредрик Бендиксен взял на себя ответственность за произошедшее с олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам Терезой Йохауг. Норвежка была уличена в употреблении запрещенного препарата – анаболического стероида клостебола, который, по имеющейся информации, попал в ее организм с кремом против солнечных ожогов на губах, который она получила именно от Бендиксена.

"Тереза удивительно прямой и честный человек и спортсменка, которая осторожна и аккуратна во всем, что она делает, – приводит слова Бендиксена NRK. – Теперь самое важное для меня – сделать все возможное, чтобы ее не наказали, потому что крем, который я ей дал, был разрешен к использованию".