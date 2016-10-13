Врач сборной Норвегии: "Теперь главное - сделать все, чтобы Йохауг не наказали"

Врач норвежской сборной Фредрик Бендиксен взял на себя ответственность за произошедшее с олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам Терезой Йохауг. Норвежка была уличена в употреблении запрещенного препарата – анаболического стероида клостебола, который, по имеющейся информации, попал в ее организм с кремом против солнечных ожогов на губах, который она получила именно от Бендиксена.
"Тереза удивительно прямой и честный человек и спортсменка, которая осторожна и аккуратна во всем, что она делает, – приводит слова Бендиксена NRK. – Теперь самое важное для меня – сделать все возможное, чтобы ее не наказали, потому что крем, который я ей дал, был разрешен к использованию".
Гаттузо зол!
Это все сантехник Блохин проказничает. Это он подмешал в безобидный детский крЭм лошадиную дозу стероидов. Тута чувствуется рука КГБ! мухларен опять негодуэ. у паунда начались месячные.....доклады.
13:59
П_о_в_а_р
Да заболел человек, чего ж таперича та. С кем не бывает. З.Ы. Исинбаева, хватит истерить!
13:54
rus_deutsch
просто надо назвать, а лучше - показать этот крем, и аннотацию к нему - и всё))!!!
13:50
Termin79
"Теперь главное - сделать все, чтобы Йохауг не наказали" Могу подсказать! Надо свалить на русских и все, дело в шляпе))
13:36