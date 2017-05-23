Владимир Путин: "Поддерживаю предложение сохранить НОАК"

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта поддержал предложение сохранить Независимую общественную антидопинговую комиссию (НОАК).

Заседание прошло сегодня в Краснодаре. Глава НОАК Виталий Смирнов представил Национальный план по борьбе с допингом.

– По поводу Национального плана борьбы с допингом – хочу еще раз поблагодарить Виталия Георгиевича и всех коллег, которые работали по этому направлению, – отметил Путин. – Понятно, в каких условиях они это делали, работа проведена очень большая, она велась абсолютно исходя из принципов обеспечения чистоты спорта, никаких других вводных не было.

Сделано было максимум того, что можно было сделать. Я согласен с предложением Жукова, чтобы НОАК продолжила свою работу. И в этом случае она взяла бы на себя функцию независимого мониторинга и контроля комплексных мер, которые в ближайшее время на основе документа должно принять правительство РФ. Главное сформировать нетерпимое отношение к допингу вообще. (Елена СОБОЛЬ)