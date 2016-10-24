Виталий Степанов: "Юлия сожалеет по поводу ошибок прошлого"

Бывший сотрудник РУСАДА Виталий Степанов подчеркнул, что его жена, легкоатлетка Юлия Степанова, сожалеет по поводу прошлых ошибок. Спортсменка ранее отбыла дисквалификацию за допинг.

Супруги выступили основными информатором ВАДА в деле о применении допинга в российской легкой атлетике на немецком телеканале ARD, а впоследствии при составлении доклада независимой комиссии. ИААФ допустила Степанову до международных стартов, однако МОК в итоге не дал ей разрешения на участие в Олимпийских играх в Рио из-за допинговой истории в прошлом. Сегодня они встретились с президентом МОК Томасом Бахом. Степанова получила грант, который позволит ей оплачивать свои тренировки, а ее мужу дали работу в организации – он будет консультантом по вопросам допинга.

- Юлия сожалеет по поводу ошибок прошлого и просит прощения, - цитрует insidethegames.biz Степанова. - Она пока не готова говорить. Она думала, что допинг - единственный способ стать спортсменом международного уровня. Но мы надеемся, что благодаря своим поступкам за последние четыре года она показала, что изменилась. Мы хотим продолжать помогать в борьбе с допингом и рады, что МОК понимает наши намерения.