06:10 | ДОПИНГ

Информаторы ВАДА Степановы получили грант и работу после встречи с главой МОК

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Информаторы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Юлия и Виталий Степановы встретились с президентом МОК Томасом Бахом. Как сообщает Inside the Games, после этого спортсменка получила грант, который позволит ей оплачивать свои тренировки, а ее мужу дали работу в организации – он будет консультантом по вопросам допинга.

Напомним, Степановы выступили основными информатором ВАДА в деле о применении допинга в российской легкой атлетике на немецком телеканале ARD, а впоследствии при составлении доклада независимой комиссии. ИААФ допустила Степанову до международных стартов, однако МОК в итоге не дал ей разрешения на участие в Олимпийских играх в Рио из-за допинговой истории в прошлом.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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США - лучшая страна в мире!

Молодцы! Награда нашла героев! Спасибо Степановым за избавление мира от одной позорной допинг-тим

08:09

master55555

Тридцать новеньких серебренников - достойная награда "патриотам"! История имеет тенденцию - повторяться! Для известного библейского персонажа подобное деяние закончилось весьма ФАТАЛЬНО!!!

08:09

and0508

Двойные стандарты ...какие тренировки ?

08:00

MorningFriend

Он повторяется, Жестокий сон — Необъяснимый поцелуй Иуды И тех проклятых сребреников звон. /с/

07:12

vasiunchik

Ч.т.д! Борцы за "справедливость" оказались обычными шкурниками!

06:54

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