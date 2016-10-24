Информаторы ВАДА Степановы получили грант и работу после встречи с главой МОК

Информаторы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Юлия и Виталий Степановы встретились с президентом МОК Томасом Бахом. Как сообщает Inside the Games, после этого спортсменка получила грант, который позволит ей оплачивать свои тренировки, а ее мужу дали работу в организации – он будет консультантом по вопросам допинга.

Напомним, Степановы выступили основными информатором ВАДА в деле о применении допинга в российской легкой атлетике на немецком телеканале ARD, а впоследствии при составлении доклада независимой комиссии. ИААФ допустила Степанову до международных стартов, однако МОК в итоге не дал ей разрешения на участие в Олимпийских играх в Рио из-за допинговой истории в прошлом.