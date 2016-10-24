Информаторы ВАДА Степановы получили грант и работу после встречи с главой МОК

Информаторы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Юлия и Виталий Степановы встретились с президентом МОК Томасом Бахом. Как сообщает Inside the Games, после этого спортсменка получила грант, который позволит ей оплачивать свои тренировки, а ее мужу дали работу в организации – он будет консультантом по вопросам допинга.
Напомним, Степановы выступили основными информатором ВАДА в деле о применении допинга в российской легкой атлетике на немецком телеканале ARD, а впоследствии при составлении доклада независимой комиссии. ИААФ допустила Степанову до международных стартов, однако МОК в итоге не дал ей разрешения на участие в Олимпийских играх в Рио из-за допинговой истории в прошлом.
США - лучшая страна в мире!
Молодцы! Награда нашла героев! Спасибо Степановым за избавление мира от одной позорной допинг-тим
08:09
master55555
Тридцать новеньких серебренников - достойная награда "патриотам"! История имеет тенденцию - повторяться! Для известного библейского персонажа подобное деяние закончилось весьма ФАТАЛЬНО!!!
08:09
and0508
Двойные стандарты ...какие тренировки ?
08:00
MorningFriend
Он повторяется, Жестокий сон — Необъяснимый поцелуй Иуды И тех проклятых сребреников звон. /с/
07:12
vasiunchik
Ч.т.д! Борцы за "справедливость" оказались обычными шкурниками!
06:54