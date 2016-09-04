Виталий Мутко: "Суть происходящего с олимпийцами понятна и мне, и руководству страны"

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко по окончании совещания руководителей региональных федераций футбола МРО "Северо-Запад" и членов президиума Федерации футбола Санкт-Петербурга рассказал о том, что делает Министерство спорта для поддержки российских олимпийцев.

– Сергей Шубенков недавно сказал, что не сможет подать иск в гражданский суд на ИААФ, потому что просто не хватит денег – там надо порядка 300 тыс евро. У Минспорта нет возможности помочь легкоатлетам?

– Мы будем помогать Сереже и другим ребятам. Нужна некая координация по этим вопросам.

– Как вы лично выдерживаете огромный прессинг и негатив связанный со сборной России по футболу и олимпийскими и допинг скандалами?

– Это – тяжело, конечно. Суть всего происходящего и мне и руководству страны понятна. Сложнее, когда внутри страны ты видишь людей, которые зная все – передергивают. Это, конечно, сложно. Но я вам могу сказать – выручает то, что ты общаешься со спортсменами, видишь, что максимально возможное сделано. Выступление ребят в Рио – глоток свежего воздуха. Ведь там нет ни одной случайной медали. Кто бы что ни говорил. Могу сказать про каждую медаль все. Позавчера общался с Александром Анатольевичем Кузнецовым – тренером по велоспорту, тоже сил придало. Просто надо на конкретные дела и людей опираться. Да, нужна и политическая поддержка. Тем более, сейчас такой период – избирательный. Каждый хочет высказаться, все не просто. Но мне один коллега недавно рассказал: "Тебя все критикуют, а меня и с работы не уволят". "Почему?" "Увольняют то за ошибки. А их допускают только когда работаешь. А я ничего не делаю, вот и ошибок не допускаю. За что меня увольнять?". Не могу сказать, что мы не допускали ошибок. В той же антидопинговой политике, наверное, и с директором могли что-то раньше увидеть. Это – сложные вещи. Но в принципе, все что мы делаем – делаем искренне. Как говорят от всего сердца. Пытаемся делать все, что максимально можно в этих условиях делать. Опираясь на тех людей, кто хочет работать. Это – самое главное. Будем трудиться дальше. Вызовов много, но мне кажется, мы делаем правильные выводы. (Сергей ЦИММЕРМАН)