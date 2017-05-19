Виталий Мутко: "Исинбаева, конечно, покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДА"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева покинет пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В четверг в Монреале прошло заседание совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). По словам заместителя генерального директора ВАДА Роба Келера, РУСАДА для полного восстановления необходимо выполнить четыре пункта. Ключевым критерием является уход Исинбаевой с поста главы наблюдательного совета РУСАДА, россиянка должна сделать это до 31 мая.

– Этот критерий не направлен против Лены, это больше направлено на то, чтобы создать большую независимость этой организации, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Хотя мы исходим из того, что Лена – двукратная олимпийская чемпионка, член МОК (Международного олимпийского комитета), и от кого она зависит? Ни от кого. Но они исходят из того, что в набсовете РУСАДА она представляет учредителя – ОКР (Олимпийский комитет России). Вот они хотят, чтобы председатель не представлял учредителя. Пост главы набсовета она (Исинбаева), конечно, покинет.

ВАДА: РУСАДА предстоит выполнить четыре пункта для полного восстановления