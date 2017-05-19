Виталий Мутко: "Исинбаева, конечно, покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДА"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева покинет пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В четверг в Монреале прошло заседание совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). По словам заместителя генерального директора ВАДА Роба Келера, РУСАДА для полного восстановления необходимо выполнить четыре пункта. Ключевым критерием является уход Исинбаевой с поста главы наблюдательного совета РУСАДА, россиянка должна сделать это до 31 мая.
– Этот критерий не направлен против Лены, это больше направлено на то, чтобы создать большую независимость этой организации, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Хотя мы исходим из того, что Лена – двукратная олимпийская чемпионка, член МОК (Международного олимпийского комитета), и от кого она зависит? Ни от кого. Но они исходят из того, что в набсовете РУСАДА она представляет учредителя – ОКР (Олимпийский комитет России). Вот они хотят, чтобы председатель не представлял учредителя. Пост главы набсовета она (Исинбаева), конечно, покинет.
ВАДА: РУСАДА предстоит выполнить четыре пункта для полного восстановления
ЛокоМотив
ну мож хоть своими судами займется,а то болтовни было много,всех засудить грозилась
11:25
rusfed 2.0
Русские своих сдают
11:16
Весёлый©
Была без радости любовь, разлука будет без печали.
11:16
Весёлый©
Исинбаева приветствует назначение Мутко вице-премьером. "Я очень рада за Павла Колобкова и за Виталия Леонтьевича Мутко. Уверена, что эти изменения благополучно скажутся на развитии спорта в России", — заявила Исинбаева, слова которой передала ее помощница. (с)
11:14
Весёлый©
МОСКВА, 19 августа. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поможет навести порядок в управлении спортом после завершения профессиональной карьеры. Такое мнение высказал глава Министерства спорта РФ Виталий Мутко. (с)
11:13