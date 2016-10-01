Виталий Мутко: "Если наш спортсмен переедет за рубеж, он может быть признан астматиком в течение недели"

Министр спорта и президент РФС Виталий Мутко заявил, что в российском спорте такие же проблемы с допингом, как и во всем мире. Мутко отметил, что без участия государства с допинговой проблемой никто не справится.

– Мы еще после обвинений в легкой атлетике продолжаем восстанавливать свое доброе имя, – сказал в эфире программы "Спортивный вопрос" на "Матч ТВ" Мутко. – Один из тезисов – это культура. Культура применения допинга. Нам говорят, вот вы опрашиваете спортсмена, но он никогда не признается или будет оправдываться. Мы должны четко поменять культуру. Должны принять, что чистый спортсмен может и должен побеждать.

У нас нет культуры терапевтических разрешений. У нас есть законодательство в области медицины. Чтобы стать астматиком, нужно быть астматиком, вы понимаете, о чем я. Наш спортсмен переезжает за рубеж и может стать астматиком в течение недели, там врач просто выписывает, что у вас есть такое заболевание, и вы сразу начинаете принимать препарат.

У нас есть проблемы с допингом, но они есть во всем мире, но весь этот скандал, он открыл глаза всему миру. Были хакеры или нет – это никто и никогда не узнает. Мы обратились, сказали, дайте хотя бы один факт. Спортсмен ведь никогда и не узнает, если к нему кто-то зайдет в почту.

По сути, это легализация допинга, и все прекрасно понимают, что когда 30–40 процентов спортсменов какой-то страны сидят на терапевтических исключениях с такими диагнозами, с какими можно в реанимации лежать. Без государства с допингом никто не справится.