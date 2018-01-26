ВАДА за последний месяц сделало ряд улучшений в кибербезопасности

Представитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Мэгги Дюран сообщил о том, что за последний месяц организация сделала ряд улучшений в вопросах кибербезопасности. При этом он отметил, что не может вдаваться в подробности.

– Как и любая ответственная организация, ВАДА очень серьезно относится к вопросам кибербезопасности. Мы постоянно контролируем и укрепляем нашу защиту, – приводит РИА "Новости" слова Дюрана. – Для нас чрезвычайно важно, чтобы все наши системы, включая систему ADAMS, были безопасными. За последний месяц был сделан ряд улучшений. Но по очевидным соображениям безопасности, мы не можем вдаваться в подробности о том, что конкретно было сделано.

Ранее сообщалось, что американская компания по кибербезопасности ThreatConnect заподозрила хакерскую группу Fancy Bears в регистрации доменов, которые имитируют сайты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Антидопингового агентства США (USADA) и Олимпийского совета Азии (OCASIA).