ВАДА удовлетворено позицией IBU по ЧМ-2021 в Тюмени

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) прокомментировало "СЭ" итоги внеочередного конгресса IBU, где Международный союз биатлонистов предоставил СБР право отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени.

"ВАДА отметило с удовлетворением решение, принятое исполкомом IBU, перенести проведение чемпионата мира 2021 года из Тюмени. Независимый комитет ВАДА по соответствию обсудит это решение в дальнейшем на заседании в марте. Как было заявлено в сентябре, ВАДА было крайне удивлено решением IBU отдать право проведения турнира в 2021 году Тюмени (читайте: национальному антидопинговому агентству РУСАДА, которое не соответствует кодексу ВАДА с ноября 2015 года), и так как это было непосредственно связано с кодексом, мы попросили дополнительные разъяснения у Международного союза биатлонистов.

Статья 20.3.11 кодекса ВАДА гласит, что международные федерации несут ответственность за то, чтобы "сделать все возможное, чтобы отдавать право проведения чемпионата мира только странам, где правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к конвенции ЮНЕСКО, а национальный олимпийский комитет, национальный паралимпийский комитет и национальное антидопинговое агентство соответствуют кодексу ВАДА", – заявили в ВАДА. (Елена СОБОЛЬ)