ВАДА удовлетворено позицией IBU по ЧМ-2021 в Тюмени

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) прокомментировало "СЭ" итоги внеочередного конгресса IBU, где Международный союз биатлонистов предоставил СБР право отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени.
"ВАДА отметило с удовлетворением решение, принятое исполкомом IBU, перенести проведение чемпионата мира 2021 года из Тюмени. Независимый комитет ВАДА по соответствию обсудит это решение в дальнейшем на заседании в марте. Как было заявлено в сентябре, ВАДА было крайне удивлено решением IBU отдать право проведения турнира в 2021 году Тюмени (читайте: национальному антидопинговому агентству РУСАДА, которое не соответствует кодексу ВАДА с ноября 2015 года), и так как это было непосредственно связано с кодексом, мы попросили дополнительные разъяснения у Международного союза биатлонистов.
Статья 20.3.11 кодекса ВАДА гласит, что международные федерации несут ответственность за то, чтобы "сделать все возможное, чтобы отдавать право проведения чемпионата мира только странам, где правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к конвенции ЮНЕСКО, а национальный олимпийский комитет, национальный паралимпийский комитет и национальное антидопинговое агентство соответствуют кодексу ВАДА", – заявили в ВАДА. (Елена СОБОЛЬ)
mobile_actor
ВАДа уполномочено следить за тем, чтобы спортивные организации следовали Всемирному Антидопинговому Кодексу.
01:09
mobile_actor
Вас обманули: Русада не является структурным подразделением ВАДА. Каждое национальное АДА является самостоятельной организацией, которой ВАДА на определенных условиях делегирует полномочия по допинг-тестированию на национальной территории.
00:51
Valeri
ВАДА теперь спортом рулит?
00:30
Gogy
Вообще-то ВАДА надо борьбой с допингом заниматься, а не удовлетворяться от непроведения чемпионатов. Если Русада не соответствовала их критериям, они должны все сделать, чтобы соответствовала. Это ИХ структурное подразделение. И через 4 года может уже ВАДА не будет соответствовать...
22:24 9 февраля