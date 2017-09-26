ВАДА приостановило аккредитацию Антидопинговой лаборатории в Париже

ВАДА временно приостановило аккредитацию Антидопинговой лаборатории в Париже, сообщает официальный сайт агентства. Отстранение вступило в силу 24 сентября. Причина такого решения - аналитические проблемы лаборатории.

Напомним, что Париж в 2024 году примет Олимпийские игры.

В 2015 году на основании отчета Ричарда Паунда о допинге в российском спорте была закрыта Московская антидопинговая лаборатория.