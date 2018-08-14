ВАДА хочет получить ответ от России на предложения по восстановлению РУСАДА до 25 августа

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) надеется получить ответ от российских спортивных властей на предложения по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до 25 августа. По словам президента организации Крейга Риди, 25 августа состоится заседание комитета по соответствию, который возглавляет Джонатан Тейлор. На основе предоставленной информации комитет сделает рекомендацию исполкому ВАДА, который 20 сентября рассмотрит вопрос восстановления РУСАДА.

- Я бы хотел получить ответ как можно быстрее, поскольку 25 августа в Лондоне состоится заседание комитета по соответствию, - цитирует ТАСС Риди. - Если те два предложения, которые были разработаны с целью оказания помощи, будут приняты Россией, тогда, я уверен, мы получим рекомендацию от комитета по соответствию, что Россию следует считать соответствующей кодексу. Что могло бы быть сделано в сентябре.

Считаю наши отношения хорошими, но не все еще окончательно решено. Необходимо прояснить еще два имеющихся условия. Мы сделали два полезных предложения в середине июня, но еще не получили никакого ответа от российской стороны. Это разочаровывает.

Я, безусловно, разговаривал с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Я бы очень хотел, чтобы Россия окончательно и полностью вернулась в мировой спорт. Предложения, которые касаются лаборатории, по моему мнению, весьма полезны. Они могли бы облегчить ситуацию, и я весьма разочарован, что ответа от российских высокопоставленных лиц еще нет.



