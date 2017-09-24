ВАДА 24 октября проведет совещание по итогам аудита РУСАДА

Председатель Комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тэйлор на заседании исполкома организации отметил прогресс в работе по приведению РУСАДА в соответствие требованиям кодекса. Как сообщает официальный сайт ВАДА, дорожная карта не нарушалась и не менялась на всем протяжении реализации критериев соответствия.

При этом руководство ВАДА подчеркнуло, что есть ряд требований, которые должны быть соблюдены. Например, Россия должна публично согласиться с выводами комиссии под руководством Ричарда Макларена. Также российские власти должны открыть доступ к образцам мочи в Московской антидопинговой лаборатории, которые запечатаны из-за федерального расследования. Кроме того, ВАДА проведет аудит РУСАДА в течение недели, начиная с 25 сентября. 24 октября Комитет по соответствию проведет совещание по полученной информации об антидопинговой работе в России. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании совета учредителей ВАДА в Сеуле 16 ноября.