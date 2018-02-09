В США показали Родченкова после пластической операции

Американский телеканал CBS в программе "60 минут" Скотта Пелли показал информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова. При этом бывший глава Московской антидопинговой лаборатории предстал с новой внешностью. Родченков имеет измененное лицо, у него нет усов, а волосы покрашены.

Ранее сообщалось, что ученому пришлось перенести пластическую операцию. При этом, стоит полагать, для съемок ему нанесли сложный грим, поэтому узнать настоящие контуры лица достаточно сложно.

2006 год. Григорий РОДЧЕНКОВ - директор Федерального государственного унитарного предприятия "Антидопинговый центр". Фото ТАСС

Напомним, что Родченков весной 2016 года дал интервью изданию The New York Times, в котором рассказал о созданной при его участии к Олимпийским играм-2014 в Сочи допинговой программе. Это послужило началом крупного скандала и последующим наказанием участников Игр-2014 и отстранением многих российских спортсменов от Олимпиады-2018 в Пхенчхане. На основании данных, а также дневников ученого строил свой доклад независимый следователь ВАДА Ричард Макларен, а также вела работу дисциплинарная комиссия МОК Денниса Освальда.

Григорий РОДЧЕНКОВ в фильме "Икар" американского режиссера Брайана Фогеля.

Сам Родченков после отставки из Московской антидопинговой лаборатории в 2015 году уехал из России и опасается за свою жизнь. В программе "60 минут" Скотта Пелли на него надели бронежилет. Родченков стал героем выдвинутого на "Оскар" фильма о допинге "Икар" и недавно участвовал в слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о российских спортсменах, однако это происходило только по видеосвязи, а его лицо было скрыто.

Grigory Rodchenkov was once the mind behind Russia's elaborate doping program that helped them cheat in the Olympics. Now he's talking about it, and he fears for his life. https://t.co/1jkGPy8C6J pic.twitter.com/y9r6oJM4GG – 60 Minutes (@60Minutes) 8 февраля 2018 г.

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