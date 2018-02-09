12:00 | ДОПИНГ

В США показали Родченкова после пластической операции

Григорий РОДЧЕНКОВ в Америке: до и после пластической операции. Григорий РОДЧЕНКОВ с новой внешностью. 2006 год. Григорий РОДЧЕНКОВ - директор Федерального государственного унитарного предприятия "Антидопинговый центр". Фото ТАСС Снимок Григория РОДЧЕНКОВА для скандального интервью The New York Times в 2016 году. Григорий РОДЧЕНКОВ в фильме "Икар" американского режиссера Брайана Фогеля.
Григорий РОДЧЕНКОВ в Америке: до и после пластической операции.
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Американский телеканал CBS в программе "60 минут" Скотта Пелли показал информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова. При этом бывший глава Московской антидопинговой лаборатории предстал с новой внешностью. Родченков имеет измененное лицо, у него нет усов, а волосы покрашены.

Ранее сообщалось, что ученому пришлось перенести пластическую операцию. При этом, стоит полагать, для съемок ему нанесли сложный грим, поэтому узнать настоящие контуры лица достаточно сложно.

2006 год. Григорий РОДЧЕНКОВ - директор Федерального государственного унитарного предприятия "Антидопинговый центр".
2006 год. Григорий РОДЧЕНКОВ - директор Федерального государственного унитарного предприятия "Антидопинговый центр". Фото ТАСС

Напомним, что Родченков весной 2016 года дал интервью изданию The New York Times, в котором рассказал о созданной при его участии к Олимпийским играм-2014 в Сочи допинговой программе. Это послужило началом крупного скандала и последующим наказанием участников Игр-2014 и отстранением многих российских спортсменов от Олимпиады-2018 в Пхенчхане. На основании данных, а также дневников ученого строил свой доклад независимый следователь ВАДА Ричард Макларен, а также вела работу дисциплинарная комиссия МОК Денниса Освальда.

Григорий РОДЧЕНКОВ в фильме "Икар" американского режиссера Брайана Фогеля.
Григорий РОДЧЕНКОВ в фильме "Икар" американского режиссера Брайана Фогеля.

Сам Родченков после отставки из Московской антидопинговой лаборатории в 2015 году уехал из России и опасается за свою жизнь. В программе "60 минут" Скотта Пелли на него надели бронежилет. Родченков стал героем выдвинутого на "Оскар" фильма о допинге "Икар" и недавно участвовал в слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о российских спортсменах, однако это происходило только по видеосвязи, а его лицо было скрыто.

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КОММЕНТАРИИ (49)
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Serafimos

Не похож....ну родченков обычно несёт такую ахинею,что можно его назвать больных скорее.А этот что говорил?Кто видел подскажите

22:14

AnnDD

Ну а что, морщины на лбу похожи и морщинка на ухе. Если прям детально рассматривать, то и пятнышки всякие можно найти одинаковые. Ну а нос и подбородок и волосы с бровями приклеили/покрасили. Но я б все равно хотела, чтобы туда агентов заслали и хоть за годы, но отыскали бы его.

20:43

Пестерев Николай

Зашибись, теперь любой может быть Родченковым) достаточно сказать я после пластической операции. И давай любые показания против России.

18:31

M.WOWCHIK

Это другой чел на фото рядом,.......всё сделано,чтобы ввести в заблуждение.Но ВОЗМЕЗДИЕ ---НЕОТВРАТИМО,помни об этом предатель....................

17:48

Ж и в о й

Ждем нового голливудского блокбастера с Родченковым в главной роли - в роли самого себя.

16:15

konklop

Ну и зачем это здесь?

16:12

rusfed 2.0

Бред впаривают. Какой смысл в операции, если лицо потом публике предъявлять?

15:41

Brennet

Последняя роль Джона Траволты. Интересно, сколько зелени ему посулили?

15:36

nikyurmax

Губы, подбородок, я ещё понимаю! Но нос сделали как у попугая и кудри выпрямили это уже перебор. Тут одно из двух: либо грохнули , либо нашли похожего что бы отстали от оригинала.

15:26

GerychZ ✯

Тупая пиндосня... Хотя, для маскодрочеров пойдет )

15:22

ShellSPb

Один простой вопрос, если действительно ему сделали операцию для чего показали тогда, бред завалили и двойника сейчас будут возить по сшп.

15:20

nikyurmax

Что за бред! Похоже его уже давно завалили ! А сейчас по все американским каналам будет выступать это чудо!

15:15

Есть мнение...

Сергей Безруков в роли Григория Родченкова)

15:15

Марит Бьёрген и мобильный норвер

Прокол! Не он это. Рубашка не та...

15:06

Gangtrang

Я больше похож на Майкла Джексона чем этот на Родю... значит нам скоро издалека покажут труп который будет очень похож на энтого товарища-))

14:52

Семь ветров

Бляха, кто нить смотрел этот видос, "60минут", это же хохма хохм, спасибо пиндосам, это ж надо так рассмешить, на все выхи настроение улучшили))

14:43

Семь ветров

Эх Гришка, где ж ты сейчас, поди в мешке упакованный отдыхаешь в земельке или на помойке какой нить... Теперь Родченков может одновременно давать интервью/показания сразу в нескольких местах, разными голосами, ничего не изменится, всё равно до сих пор ни одного факта не доказано ибо фантазию нелегко доказать, ну и конечно можно сниматься, хошь у Зеппельта, хошь у Фогеля.))

14:39

TRISP

А он жив вообще?

14:33

Опытный 63

Странно, что пол не сменил. Как-то не современно, не демократично с его стороны.

14:29

Опытный 63

Странно, что пол не сменил. Как-то несовременно, не демократично с его стороны.

14:28

whistler2012

Маскируется.

14:21

Serg19700

100% это не он. Рубашки больше похожи.

14:13

yspesh4

Мне бронежилет понравился. CBS рулит. Даже Веселый собратьев реднеков вспомнил. Вещь. Наши так не могут. Эта, политизированы мы, чё.

14:08

Andre_Saratov

Ты зачем усы сбрил, дурик?

14:08

matvey2000

каждый сам хозяин своей судьбы... путь родченкова привёл его к этому жалкому виду... судьба пешек в большой игре всегда незавидна... больше никогда не будет ему покоя... ни в этой, ни в той жизни...

14:07

Митяй Антибомж

RIP, Гриша. Спасибо, что был живой )) Надо было своей бестолковкой думать. Предатели нигде не нужны.

14:06

alex lav

Это обычный грим. А бабло на операцию - да вы что? Американцы удавятся. Доносчик, как перевозчик, нужен на час, а потом и не знай нас.

14:01

Vizioso

Новое лицо Родченкова напомнило маску Марлона Брандо для Крёстного отца.

13:57

Крюков Сергей

Так бы и написАли, что это наш Сноуден фото слил. Тока, видится мне, подложили ему вороги фотопробы Марлона Брандо из "Последнего танго..." или Брайна Кокса из Борнодиады)

13:56

AndreyIvanovich

лол

13:44