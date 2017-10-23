В РУСАДА заявили, что выполнили все критерии восстановления, находившиеся в их компетенции

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что агентство выполнило все требования для приведения статуса в соответствие кодексу ВАДА, находившиеся в его компетенции. ВАДА признало РУСАДА несоответствующим кодексу в ноябре 2015 года на основании отчета Дика Паунда о допинге в российском спорте. 24 октября комитет ВАДА по соответствию кодексу организации подведет итоги аудиторской проверки РУСАДА, которая проходила в сентябре. В ноябре состоится заседание совета учредителей ВАДА, где будет рассматриваться возможность возвращения РУСАДА всех прав.

- РУСАДА к сегодняшнему дню выполнило все критерии и требования для восстановления, которые имело возможность реализовать самостоятельно, - цитирует ТАСС Гануса. - Заключительный шаг был сделан на заседании наблюдательного совета, который состоялся в конце прошлой недели. Мы выбрали главу дисциплинарного антидопингового комитета, также была утверждена кандидатура офицера по этике.

Ранее сотрудники нашего комитета по выдаче разрешений на терапевтическое использование прошли обучение в Финляндии в местном антидопинговом агентстве. Оттуда были получены положительные отзывы об уровне подготовки наших сотрудников. Представители дисциплинарно-антидопингового комитета также прошли обучение здесь в России. В роли преподавателей были наши коллеги из польского антидопингового агентства. Также нами была успешно реализована внутренняя программа - программа обработки результатов.

Не выполненными остаются два критерия, предъявляемые Всемирным антидопинговым агентством России. Российская сторона должна публично согласиться с выводами отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте и предоставить ВАДА доступ к допинг-пробам в московской антидопинговой лаборатории, которая была опечатана по причине федерального расследования.