В Кремле назвали очередной бездоказательной клеветой обвинения Родченкова в адрес Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что заявления экс-руководителя антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова о якобы информированности главы государства об использовании допинга в российском спорте являются очередной бездоказательной клеветой.

По его словам, в фильме немецкого журналиста Хайо Зеппельта о российском допинге с интервью Родченкова нет даже намека на правду.

"Это очередная клевета, которая не имеет под собой ни единого доказательства, ни единой индикации, которая могла бы восприниматься как доказательство, как намек на то, что это может быть правдой", – приводит ТАСС слова Пескова.

Зеппельт показал фейк вместо Родченкова?