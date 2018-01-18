В бразильской лаборатории жаловались на бракованные пробирки на Олимпиаде-2016

Пробирки, предназначенные для взятия анализов на допинг во время Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, оказались нестандартного размера, сообщает RT со ссылкой на письмо координатора бразильской лаборатории Франсиско Нето.

Бразилец жаловался на несоответствие нормам пробирок компании Berlinger. Он также сетовал, что крышки ломались, и после вскрытия закрыть пробу часто не представлось возможным.

Ранее сообщалось, что часть взятых во время Олимпийских игр – 2016 допинг-проб не были зарегистрированы в системе.