Требования МПК по количеству допинг-тестов выполнил 41 российский паралимпиец

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин отметил, что спортсмен в течение полугода, до марта, должен пройти не менее двух тестирований. Лукин также добавил, что требования Международного паралимпийского комитета (МПК) по количеству допинг-тестов выполнил 41 российский паралимпиец.



– ПКР активно взаимодействует с МПК и РУСАДА (Российским антидопинговым агентством) по антидопинговому тестированию российских спортсменов, - цитирует ТАСС Лукина. - Одно из основных промежуточных требований – спортсмен в течение полугода, до марта, должен пройти не менее двух тестирований. Это было трудно сделать, но сейчас это условие снято, в результате 68 спортсменов подали заявки, 41 прошел тестирование. Еще 15 человек прошли один раз и скоро пройдут второе.