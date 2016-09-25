14:52 25 сентября | ДОПИНГ

Томас Бах: "Вся антидопинговая система должна быть независима от спортивных организаций"

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Президент МОК Томас Бах в очередной раз подчеркнул, что в ближайшее время будет изучена система работы ВАДА. По его словам, в ближайшее время агентство может быть серьезно реформировано.

- Все знают о проблемах защиты чистых спортсменов, с которыми мы столкнулись перед стартом Олимпиады в Рио, - цитирует insidethegames.biz Баха. - МОК за короткий срок должен был принять некоторые решения для защиты честных спортменов.

Стало очевидно, что мы должны пересмотреть систему ВАДА и усилить борьбу с допингом. МОК изучит всю антидопинговую систему ВАДА, чтобы сделать ее надежнее, эффективнее и прозрачнее. Мы должны тесно сотрудничать с ВАДА и правительствами стран. 

Вся антидопинговая система должна быть независимой от спортивных организаций в отношении тестирования и применения санкций. 

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