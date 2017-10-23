Технические пункты из дорожной карты РУСАДА будут выполнены к ноябрю

Министр спорта РФ Павел Колобков подчеркнул: дорожная карта по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) имеет два сложных пункта, а также десяток технических, которые к ноябрю будут выполнены.

В качестве "сложных пунктов" имеется в виду вопрос признания того, что в России действовала государственная программа по применению допинга, а также проблема с допуском к пробам, хранящимся в опечатанной из-за следственных действий СК московской лаборатории.

– Для понимания скажу, что это дорожная карта РУСАДА, а не Минспорта, – цитирует "Р-Спорт" Колобкова. – Это самостоятельная организация, которая получила от ВАДА документ с условиями восстановления. Что касается самой дорожной карты, то там два сложных пункта, про которые мы сказали выше. Еще десяток носит технический характер, к ноябрю они будут выполнены.

Как вы знаете, возбуждено уголовное дело, следствие по нему находится в очень активной стадии. Пробы в качестве вещественного доказательства были опечатаны и находятся в лаборатории. Доступ к ним будет возможен только после завершения следственных действий. Ни Минспорта, ни другие органы не имеют права вмешиваться в работу следователей. На данный момент они запрашивают информацию наших коллег за рубежом. По завершению расследования будут приняты соответствующие решения.