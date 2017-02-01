Татьяна Фирова: "Обидно ли мне? Наверное, у МОК такая политика"

Олимпийская чемпионка Татьяна Фирова прокомментировала информацию о лишении российских спортсменок серебра Олимпиады-2012 в эстафете 4х400 метров. Причина – положительная допинг-проба Антонины Кривошапки. В пробе спортсменки обнаружили запрещенное вещество туринабол.

– Я бы не сказала, что эта ситуация стала для меня неожиданностью, – отметила Фирова. – У нас уже многих спортсменов, выступавших в Лондоне и Пекине, лишили медалей. До Афин, наверное, они не могут дотянуться, хотя все возможно. Если даже немецкий тренер по биатлону сказал, что ни один спортсмен в мире не может гарантировать свой чистоты, о чем тут можно говорить!

– То есть спокойно отнеслись к известию о лишении женской сборной России серебряных медалей Олимпийских игр в Лондоне?

– Нет, не спокойно. А что мне делать? Трубить во все трубы и стучать во все барабаны? Говорить, что же вы делаете?

– Будете подавать апелляцию?

– У меня еще дело тянется с Пекином, и я думаю, нужно поговорить с адвокатом, который вел мое дело, и выяснить ситуацию, какие там обстоятельства. Они уже более-менее подготовленные к ситуации, сложившейся в нашей стране. Обидно ли мне, что так происходит? Не то что обидно. Просто растоптали честь и достоинство всего профессионального спорта. Я выступаю в сборной с 1999 года. Примерно так же и подруги моего возраста. Получается уже 18-19 лет. И медали с последних двух Олимпиад хотят забрать. В принципе уже забрали. Наверное, политика МОК такова, что хотят перевести нас на массовый спорт, без высоких достижений. У меня такие мысли. Видимо, чтобы построить что-то новое, надо разрушить старое. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)