Станислав Поздняков: "Уход Исинбаевой - не отставка, а шаг к полной независимости РУСАДА"

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что уход двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой с поста главы Наблюдательного совета РУСАДА не является отставкой. На этом посту россиянку сменил Александр Ивлев.

– Я бы в первую очередь не назвал это отставкой, – приводит "Р-Спорт" слова Позднякова. – На самом деле сегодня приняты изменения в устав РУСАДА, в соответствии с которыми пост председателя и вице-председателя должны занимать независимые члены Наблюдательного совета. Поэтому это очень принципиальный момент – это не отставка, а шаг, который сделало РУСАДА, учредители и Наблюдательный совет РУСАДА, чтобы сделать органы управления организации полностью независимыми.

В настоящий момент это является общемировым трендом, тон которому задал МОК. На заседании исполнительного комитета выработаны 12 критериев, и один из них звучит так: антидопинговые агентства должны быть полностью независимыми от спортивной среды. Мы с уважением относимся к этим решениям и поддерживаем их. Можно сказать, что Российское антидопинговое агентство является одним из лидеров в поддержке движения к независимости. Поэтому мы рассматриваем это именно так.

Совет учредителей ВАДА 18 мая объявил, что для полного восстановления РУСАДА в правах необходимо выполнить четыре критерия, главным из которых является уход Исинбаевой с поста главы Набсовета до 31 мая.