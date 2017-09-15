Спортсмены лишены 75 медалей Олимпиад 2008 и 2012 годов после перепроверки допинг-проб

По итогам перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов спортсмены лишены 75 медалей, заявил руководитель соответствующей комиссии Денис Освальд. По словам руководителя, всего было проведено 99 слушаний по подобным делам.

Он отметил, что в Пекине было взято 1100 образцов, из них 106, то есть почти 10 процентов, дали положительный результат, в то время как во время Олимпиады они были отрицательными.

– Мы провели всего 99 слушаний по этим делам, было только девять апелляций, и это отражает хорошую работу, – приводит ТАСС слова Освальда. – Из них три уже были отклонены и шесть – на рассмотрении. Но мы уверены, что и их суд отклонит.

Распределение по странам этих 99 случаев следующее: 37 дел заведено в отношении российских спортсменов, 16 – атлетов из Белоруссии, 12 – из Казахстана, 11 – из Украины, шесть – из Азербайджана, пять – из Турции.

Четыре и меньше случаев выявлено у спортсменов из Армении, Молдавии, Китая, Кубы, Узбекистана, Испании, Грузии, Греции, Ямайки и Катара.

Основная часть допинг-дел пришлась на тяжелую атлетику – 49 и легкую атлетику – 46, еще восемь случаев выявлено в борьбе и один в боксе.