Совет Европы отметил работу России по борьбе с допингом

Председатель спортивного отдела директората человеческого достоинства и равенства Совета Европы Станислас Фроссар остался доволен работой России по восстановлению антидопинговой деятельности. Об этом он заявил на форуме "Россия - спортивная держава". Напомним, что деятельность РУСАДА была приостановлена на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда. На данный момент антидопинговой деятельностью на территории страны занимается Антидопинговое агентство Великобритании.

- Допинг является глобальной угрозой для спорта, - цитирует ТАСС Фроссара. - Все заинтересованные стороны задействованы в борьбе с ним. 29 ноября в Будапеште этот вопрос будет подниматься. Совет Европы считает, что план по восстановлению антидопинговой деятельности в России успешно претворяется в жизнь, в этой стране модернизируются дисциплинарные процедуры и увеличивается роль образования.