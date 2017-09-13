Смирнов надеется, что вердикт ВАДА по остальным российским спортсменам будет справедливым

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов надеется, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) примет справедливое решение в отношении остальных российских спортсменов, чьи имена упомянуты в докладе независимого эксперта Ричарда Макларена. Ранее издание New York Times распространило информацию, согласно которой агентство закрыло дела 95 отечественных атлетов.

- Пока мы выжидаем, как будет развиваться ситуация, - цитирует ТАСС Смирнова. - Мы надеемся, что в отношении других спортсменов, упомянутых в докладе, будет организовано справедливое разбирательство и принято соответствующее решение. Забегать вперед мы не хотим, но это еще раз подтверждает - к этой ситуации нужно относиться внимательно.

С New York Times вообще эта тема началась, они держат ее на контроле. Руис (автор публикации Ребекка Руис. - Прим. "СЭ"), к слову, приезжала к нам на три дня, после чего сделала этот материал.