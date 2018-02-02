Скотт – о решении CAS по россиянам: "Это огромный шаг назад"

Председатель комиссии спортсменов Всемирного антидопингового комитета (ВАДА) Бекки Скотт разочарована тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. По ее словам, это ошибка из-за который "чистый" спорт сделал шаг назад.

– Я удивлена и разочарована решением CAS об удовлетворении апелляции российских спортсменов. Мне кажется, что это – сокрушительный удар по "чистым" атлетам и борьбе за чистоту спорта, – приводит TV2 слова Скотт. – Это ошибка системы правосудия, которая должна защищать права "чистых" спортсменов и эти принципы. Это огромный шаг назад.

Необходимо осветить темные углы, задать неприятные вопросы. Есть доказательства того, что существует государственная система допинга, задействованная на Олимпиаде. Непонятно, каким образом люди, принимавшие в этом участие, остаются безнаказанными.