13:57 | ДОПИНГ

Скотт – о решении CAS по россиянам: "Это огромный шаг назад"

40

Председатель комиссии спортсменов Всемирного антидопингового комитета (ВАДА) Бекки Скотт разочарована тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. По ее словам, это ошибка из-за который "чистый" спорт сделал шаг назад.

– Я удивлена и разочарована решением CAS об удовлетворении апелляции российских спортсменов. Мне кажется, что это – сокрушительный удар по "чистым" атлетам и борьбе за чистоту спорта, – приводит TV2 слова Скотт. – Это ошибка системы правосудия, которая должна защищать права "чистых" спортсменов и эти принципы. Это огромный шаг назад.

Необходимо осветить темные углы, задать неприятные вопросы. Есть доказательства того, что существует государственная система допинга, задействованная на Олимпиаде. Непонятно, каким образом люди, принимавшие в этом участие, остаются безнаказанными.

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КОММЕНТАРИИ (40)
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maximum080

shur А может быть разрешить допинг официально, а спортсмены, кому не жалко своего здоровья пусть потребляют, что хотят. И не будет всей этой лабуды: чистый, нечистый. И ВАДА расформировать, как ненужный орган. 14:46полностью за

19:33

Упёртый русский

Скотт - упоротая канадка. Суд для неё - не указ. Трепло.

19:29

xxx5

Как же эти пендосы бесятся, и все про какие то доказательства скулят. Так если они есть - покажите и объсните их всем, одна болтовня, основанная на показаниях оного психопата !!!

19:04

Сталин И В 1945

Как им хочется хоть немного укусить Россию. Такой шанс обломался. Мне их жаль насколько они убоги в своей ненависти ко всему русскому.

18:22

oleg_spm

Есть же доказательства!!!! Как этого не видит слепой швейцарский CAS??? Видимо эта тупая лошадь считает так...

17:24

Alx1971

У дамы сама за себя, говорящая фамилия!)

17:16

Dymanomashina

ABC13 Dymanomashina Мы кстати ни с одной из этих стран по-крутому не воевали, только треплемся, а как серьезная заваруха - так в союзниках 16:02-------------------------------------------Да, в прямую не воевали, есть шанс, что и сейчас нас поманят пальчиком, и мы радостно все забудем. А они нет. Увы, это так

17:07

Рюрик 09

Странник-777 Главного нет - виновные в организации государственной системы допинга не наказаны. _______________ Какой государственной системы? 11 (плюс, скорее всего, Зайцева) из 225, это государственная система??? Значит ради 5% участвующих выстроили госсистему?

16:45

Kortvv

sergey.v1968 То, что эта дама блеет, - полная ерунда и с человеческой точки зрения, и по букве закона. Но вы себя перечитайте - сколько злобы -------------------------------------- За что боролись - на то и напоролись. Человек (точнее скот (т) несет чушь. Тоже самое получает в ответ. А если так хочется - почитайте комментарии в западной прессе (часть их приведена здесь же, на С-Э ) тех, кому решение суда очень больно ударило по.... голове

16:37

Странник-777

Главного нет - виновные в организации государственной системы допинга не наказаны.

16:33

sergey.v1968

То, что эта дама блеет, - полная ерунда и с человеческой точки зрения, и по букве закона. Но вы себя перечитайте - сколько злобы: уродка, скот, все скоты, уродливая, завидующая красивым... Да лучше быть уродливой, но воспитанной, а тут - через одного быдлота. Неудивительно, что "... короче, никто нас не люит..." (Слепаков). Будьте чуть выдержаннее, скромнее в оценках личностных качеств, не уподобляйтесь смоукабшным троллям. Господи, стыдно-то как за вас...

16:29

Рюрик 09

Ути-пути! А может это удар по ВАДА??? Ишь ты как озаботилась "чистыми" спортсменами! Так суд и этих 28 признал "чистыми", а заодно показал, что вы работать не можете. Только дела шить... с пролетарским размахом.

16:23

miker65

Оправдали, так оправдали! Зафигачьте бойкот, если МОК оправданных допустит до лимпиады. Кто мешает? Или очко играет?

16:16

Zwolle

shur, ВАДА расформировать, как ненужный орган._________________ Как "ненужный"? Для кого-то очень даже "нужный". В WADA такие деньги закачиваются. Ого-го. А деньги правят миром.

16:05

ABC13

Dymanomashina Мы кстати ни с одной из этих стран по-крутому не воевали, только треплемся, а как серьезная заваруха - так в союзниках

16:02

Zwolle

WADA давно уже превратилось в инструмент политического давления и борьбы против России в области спорта. Всё руководство - исключительно представители так называемого "западного" мира. Решения - однонаправленного действия. Разные условия для одних, иные для других. А Скотт всего лишь отрабатывает политзаказ.

16:02

ABC13

ВАДА распустить, пусть жрут, что хотят - все совершеннолетние, большой спорт все равно не для здоровья

15:58

Shumer

ненавистники красивых россиян

15:51

ABC13

шаг вперед, два шага назад, как завещал великий ленин

15:49

Sinaron

Скот и в Канаде скот.

15:19

bishop812

Я не понимаю как можно дискредитировать свои же инстанции суда,которые работают в системе МОК и ВАДА!И так голословно унижать и оскорблять всех спортсменов и Российских в т.ч.,а главное саму САS просто втаптывать в грязь ,фууу ......противно .....на это смотреть и читать этих обезумевших дилетантов!Я согласен ,что может где то и мы виноваты ,и не все так просто ,но так не следить за своим языком представляя определенные структуры МОК ,ВАДА --это верх бестактности и безнравственности или одним словом не могут признать себя не правым!

15:03

Dymanomashina

Так, откуда это Скот? Ага, КАНАДА!!!!! И так везде: США-Великобритания-Канада айайай, какая плохая Россия! Саксы, ну угомонитесь вы ужо! Кроме вас в мире никто не смердит.Ну, латыши еще повякивают слегка, но там понятно....

15:01

Петровичъ

"Непонятно, каким образом люди, принимавшие в этом участие, остаются безнаказанными" Что, читать не умеет? Решение суда опубликовано, там все написано.

14:53

shur

А может быть разрешить допинг официально, а спортсмены, кому не жалко своего здоровья пусть потребляют, что хотят. И не будет всей этой лабуды: чистый, нечистый. И ВАДА расформировать, как ненужный орган.

14:46

vtnsk

"Не все скоту масленица"(С)...

14:42

Rybinsk

все эти скоты говорят про какую-то систему, кто-то, что-то, кому-то доказал, но всему миру об этом почему-то ничего неизвестно, одни догадки и домыслы.

14:41

пьянь хроническая

а чистого спорта давно уже нет, допинг жрут все профи. есть те, кого ловят, и кого не ловят. спорт щас больше шоу и политика. и условно "чистого" спортсмена могут штрафовать и дисквалифицировать, а пойманный на допинге - отвертеться. интересно, а чего же вада не бесится из-за решения CAS по Гилу Робертсу, которого тоже на допинге поймали - и оправдали 26 января?

14:41

Kortvv

Говорящая фамилия.... скот

14:38

bond1951

скот он и в африке СКОТ...............и не надо этих недонос.............цитировать................

14:33

bibik.i

Эта милая дама с лошадиной улыбкой пытается опротестовать главные постулаты "цивилизованного мира", нет доказательств - невиновны. Россию считает априори виноватой.

14:25