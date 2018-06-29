Симпозиум ВАДА в 2019 году пройдет 13-14 марта в Лозанне

Следующий ежегодный симпозиум Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) пройдет 13-14 марта 2019 года в швейцарской Лозанне, информирует пресс-служба организации. Мероприятие продлится два дня, а не три, как было ранее. На повестке будет стоять обзор обновленного кодекса ВАДА, который должен вступить в силу с 2021 года.

Кодекс должен быть одобрен на пятой всемирной конференция ВАДА, которая пройдет с 5 по 7 ноября в польском Катовице. После утверждения кодекса он вступит в силу 1 января 2021 года.