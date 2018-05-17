РУСАДА выявило 35 антидопинговых нарушений с 1 января по 13 апреля

РУСАДА с 1 января по 13 апреля 2018 года сумело выявить 35 случаев нарушения антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора ВАДА Роба Келера. Всего было проведено 2691 тестирование, из которых 1060 - в соревновательный период, 1631 - во внесоревновательный.

РУСАДА по-прежнему не имеет лицензии ВАДА, которой лишилось по итогам доклада комиссии Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. 27 июня ВАДА допустило РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства.