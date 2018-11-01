Руководители румынской антидопинговой лаборатории признаны виновными в сокрытии положительных проб

Два руководителя румынской антидопинговой лаборатории признаны виновными в сокрытии положительных допинг-тестов, сообщает Reuters. Деятельность лаборатории в Бухаресте была приостановлена в ноябре прошлого года, в ближайшшее время ожидается ее восстановление по итогам расследования. По словам директора по расследованиям ВАДА Гюнтера Юнгера, информатор предоставил информацию о незаконной деятельности лаборатории.

- Мы провели расследования, изучили емэйлы и провели беседы с сотрудниками, - сказал Юнгер. - Мы можем подтвердить, что было сокрытие, как минимум два образца мы можем точно назвать. Директор и заместитель директора были вовлечены в процесс сокрытия.

Мы уверены, что к концу года у нас будет окончательный результат расследования. Вовлечен еще как минимум один человек.

Как стало известно, и директор, и заместитель были уволены со своих постов. Расследование дела продолжается.