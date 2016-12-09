Ричард Макларен: "Получаю письма, полные ненависти"

Глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен признался, что получает угрозы после публикации доклада о махинациях с допинг-пробами в России. Сегодня была опубликована вторая часть доклада по итогам расследования нарушений в антидопинговой работе в России.

– Я получаю по электронной почте письма, полные ненависти, – цитирует AFP Макларена. – Но не чувствую себя в опасности. Мне не нужны дополнительные меры предосторожности. Не думаю, что моя репутация как-то запятнана. Провел тщательное расследование, все доказательства – у ВАДА.