Прохоров предлагает подать в суд на Макларена, ВАДА и Фуркада

Владелец клуба НБА "Бруклин", бывший президент СБР Михаил Прохоров представил свой план решения допинговых проблем с участием российских спортсменов. Бизнесмен настаивает, чтобы ВАДА сделало публичным доклад Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, сделать общедоступными данные о терапевтических исключениях и допинг-проверках, а также подать на Макларена и ВАДА в суд за клевету и на биатлониста Мартена Фуркада - за резкие высказывания в адрес Александра Логинова. Ранее француз неоднократно критически высказывался о возвращении Логинова в спорт после дисквалификации, а во время смешанной эстафеты на чемпионате мира-2017 подрезал его на трассе. На церемонии награждения Логинов и Антон Шипулин отказались пожимать Фуркаду руку.

На основании доклада Макларена ряд российских спортсменов были отстранены от соревнований, а Россия лишилась нескольких международных турниров.

- Как мне представляется, есть план, который позволит заставить ВАДА остановить беспредел и сесть за стол переговоров на равных условиях, - приводит "Коммерсант" слова Прохорова. - Итак, что же делать?

Во-первых, потребовать (если необходимо, то и в судебном порядке) от ВАДА сделать доклад Макларена публичным – сразу будет понятно, что ничего там нет, кроме каких-то царапин на пробирках. (Кстати, а кто их сделал? Может, у лаборантов ВАДА дрожали руки после праздника?!)

Во-вторых, сделать новый, справедливый и прозрачный устав ВАДА, заручиться поддержкой большинства спортсменов мира и выйти с ним в МОК. Это должна быть совместная международная инициатива по ликвидации двойных стандартов и повышению прозрачности в спорте.

В-третьих, подать в суд на Макларена и ВАДА от имени каждого спортсмена, упомянутого в докладе, за клевету. Потребовать по одному миллиону долларов компенсации (не меньше) по каждому иску. Пусть ВАДА потрудится доказать виновность спортсменов либо заплатит за клевету.

В-четвертых, потребовать от ВАДА публичности всех терапевтических исключений, прозрачности результатов и графиков проверок всех спортсменов. Любой болельщик в любой точке мира должен иметь возможность через интернет узнать, кого проверяют, а кого нет офицеры ВАДА, кто был пойман на употреблении запрещенных препаратов, а кто употребляет их с разрешения этой организации. Если потребуется, собрать подписи мировых атлетов в поддержку этой инициативы.

В-пятых, требовать прозрачных процедур вскрытия проб исключительно с записью под камеры с соблюдением всех технологий.

В-шестых, жестко пресекать импульсивные и бездоказательные комментарии некоторых иностранных атлетов по отношению к нашим спортсменам путем подачи исков по защите чести и достоинства (имею в виду слова Мартена Фуркада о российском биатлонисте Александре Логинове).

Это генеральная линия в общих чертах, которую можно быстро и эффективно реализовать для нормализации ситуации.