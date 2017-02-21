Прохоров предлагает подать в суд на Макларена, ВАДА и Фуркада

Владелец клуба НБА "Бруклин", бывший президент СБР Михаил Прохоров представил свой план решения допинговых проблем с участием российских спортсменов. Бизнесмен настаивает, чтобы ВАДА сделало публичным доклад Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, сделать общедоступными данные о терапевтических исключениях и допинг-проверках, а также подать на Макларена и ВАДА в суд за клевету и на биатлониста Мартена Фуркада - за резкие высказывания в адрес Александра Логинова. Ранее француз неоднократно критически высказывался о возвращении Логинова в спорт после дисквалификации, а во время смешанной эстафеты на чемпионате мира-2017 подрезал его на трассе. На церемонии награждения Логинов и Антон Шипулин отказались пожимать Фуркаду руку.
На основании доклада Макларена ряд российских спортсменов были отстранены от соревнований, а Россия лишилась нескольких международных турниров.
- Как мне представляется, есть план, который позволит заставить ВАДА остановить беспредел и сесть за стол переговоров на равных условиях, - приводит "Коммерсант" слова Прохорова. - Итак, что же делать?
Во-первых, потребовать (если необходимо, то и в судебном порядке) от ВАДА сделать доклад Макларена публичным – сразу будет понятно, что ничего там нет, кроме каких-то царапин на пробирках. (Кстати, а кто их сделал? Может, у лаборантов ВАДА дрожали руки после праздника?!)
Во-вторых, сделать новый, справедливый и прозрачный устав ВАДА, заручиться поддержкой большинства спортсменов мира и выйти с ним в МОК. Это должна быть совместная международная инициатива по ликвидации двойных стандартов и повышению прозрачности в спорте.
В-третьих, подать в суд на Макларена и ВАДА от имени каждого спортсмена, упомянутого в докладе, за клевету. Потребовать по одному миллиону долларов компенсации (не меньше) по каждому иску. Пусть ВАДА потрудится доказать виновность спортсменов либо заплатит за клевету.
В-четвертых, потребовать от ВАДА публичности всех терапевтических исключений, прозрачности результатов и графиков проверок всех спортсменов. Любой болельщик в любой точке мира должен иметь возможность через интернет узнать, кого проверяют, а кого нет офицеры ВАДА, кто был пойман на употреблении запрещенных препаратов, а кто употребляет их с разрешения этой организации. Если потребуется, собрать подписи мировых атлетов в поддержку этой инициативы.
В-пятых, требовать прозрачных процедур вскрытия проб исключительно с записью под камеры с соблюдением всех технологий.
В-шестых, жестко пресекать импульсивные и бездоказательные комментарии некоторых иностранных атлетов по отношению к нашим спортсменам путем подачи исков по защите чести и достоинства (имею в виду слова Мартена Фуркада о российском биатлонисте Александре Логинове).
Это генеральная линия в общих чертах, которую можно быстро и эффективно реализовать для нормализации ситуации.
Don Miguel
Тут 2 противоречивых момента: 1. Нельзя публично озвучивать данные о терапевтических исключениях, это запрещено врачебным кодексом, ни один врач на это не пойдет, а, если пойдет кто-то другой - получит от всей мировой общественности по полной, врачебная тайна - святая святых. 2. " жестко пресекать импульсивные и бездоказательные комментарии" - это правильно. Так действуют в НХЛ, НБА и еще кучи организаций. Вякнул? Штраф такой, что затыкаешься сразу лет на пять! Некоторые в НХЛ и НБА попробовали, молчат уже года три.
13:52
bvp
Он хоть и популист, но не дурак. Бездоказательность там действительно полная, и прозрачности ВАДА необходимо добавить. Надо ему и поручить, деньги у него есть, пусть поможет Родине и мировому спорту.
13:50
намкрыш
Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!
13:45
намкрыш
Приезд Хозе-Рауля Капабланки, Эммануила Ласкера, Алехина, Нимцовича, Рети, Рубинштейна, Мароци, Тарраша, Видмара и доктора Григорьева – обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое участие!
13:45
намкрыш
Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа несло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей.
13:44
Волконский
С чувством, с тактом, с расстановкой! Дело за малым - воплотить в жизнь! Эти шаги надо принять на уровне государства.
13:40
armeecc
В принципе все правильно........Слишком уж нас гнобяд... И безнаказанно....За себя надо стоять...
13:38
Весёлый©
Don ____ Соси, не отвлекайся. "В екатеринбургских магазинах появились леденцы в виде головы Путина" (с)
13:37
Весёлый©
Опять на выборы захотел? Скучно?
13:36
Don
Таллер, ну чего тебе всё неймётся , не любит тебя твоя Криштинка?))) Или конфетный Петя выдворяет тебя из твоего гадюшника?)))
13:36
Петя
Ай да Прохоров, подход абсолютно правильный, деловой, а не то что у наших чиновников от спорта, которые попрятались в норки и затихли!!! Авось пронесет мимо них!
13:27
Anton_mm
сам развалил наш биатлон, а теперь истерики устраивает. стыдно,дядя
13:24
DmitryStill
Новоуебённый...........уе....сь уже об стену!!!
13:22
ну я
Усё верно! Докажут в суде, что употребляли, пусть в России закрывают спорт больших достижений. Нет - платите за ложь и поруганную репутацию. А то надоело, мы думаем, может быть, наверное... Факты в студию!
13:09
iggan
Прохоров не в курсе дел с допингом в нашем спорте. Можно, конечно, иски подать, но в суде ведь докажут нарушения, и тогда так припечатают, что в два раза больше платить придется.
12:52
Choy
Давно надо бы. А от мутко с жуковым толку - ноль.
12:51
Новоуепинни
Дядя видать слишком много времени в Куршевеле протусил, в горах голову продуло )) Как его партию слили, захотелось снова где-то пообщественничать, кроме опять биатлона ниче не придумал ))
12:48
Свинству Бой!
А че прохоревич вылез?! Вроде выборов пока куданить нет. Или он по принципу бросить лозунг и в кусты: Вперед бойцы, а я за вами, я смело постою за вашими спинами!!!
12:46
rusfed 2.0
Чтобы действовать по этому плану, нужны мозги, во-первых, и йайца, во-вторых. Ну вот, собственно, и все. Приплыли )
12:45
Slim Taller
Также подать в суд на США и НАТО. Как сказал великий русский писатель Крылов : " Моська,знать она сильна.коль лает на слона".
12:42
Новоуепинни
Смешной дядя )) А за что например на Фуркада в суд? За то что про дискву напомнил? )) Клевета чтоле, дисквы и допинга не было? А на ВАДА за что? За то что по своему уставу действует, который все приняли? )) Лучше бы йомобиль свой выпускал ))
12:41
maxcds
все по делу. ждем павликов
12:35
Vlаdimir
Ну г-н Прохоров может обратиться к президенту России с подобным предложением и гарантировать финансовую поддержку всех им озвученных инициатив. Предложения правильные за исключением может Фуркада - т.к. его отвратительная реакция вызвана действиями именно ВАДА и докладом Макларена, хоть и не красит его как человека.А то, что ВАДА нужно решить "вершителя спортивных судеб", сделать деятельность прозрачной и подконтрольной и лишить возможности устраивать "показательные порки" - факт.
12:35
dv2205
согласен - нужна только политическая воля а вот ее у наших рыхлых чинуш и нет
12:30
bvp
Не очень люблю Прохорова, но здесь готов подписаться под каждым словом.
12:30