13:37 | ДОПИНГ

Представители комиссии Смирнова будут присутствовать при вскрытии проб россиян с Игр-2014

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Представители комиссии под руководством Виталия Смирнова будут присутствовать при вскрытии допинг-проб участников Олимпиады-2014 в Сочи. Перепроверку проб будет проводить комиссия под руководством Денниса Освальда. 

- Существует комиссия Освальда - тоже члена МОК. Именно она занимается открытием проб для их перепроверки. Мы попросили, чтобы члены нашей комиссии присутствовали при процедуре вскрытия допинг-проб. Эта просьба была удовлетворена, - сказал Смирнов. 

Виталий Смирнов был назначен летом главой Независимой общественной комиссии по борьбе с допингом, созданной по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

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