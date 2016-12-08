Представители комиссии Смирнова будут присутствовать при вскрытии проб россиян с Игр-2014

Представители комиссии под руководством Виталия Смирнова будут присутствовать при вскрытии допинг-проб участников Олимпиады-2014 в Сочи. Перепроверку проб будет проводить комиссия под руководством Денниса Освальда.

- Существует комиссия Освальда - тоже члена МОК. Именно она занимается открытием проб для их перепроверки. Мы попросили, чтобы члены нашей комиссии присутствовали при процедуре вскрытия допинг-проб. Эта просьба была удовлетворена, - сказал Смирнов.

Виталий Смирнов был назначен летом главой Независимой общественной комиссии по борьбе с допингом, созданной по инициативе Президента РФ Владимира Путина.