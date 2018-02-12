Песков - об интервью Родченкова: "Это инсинуации человека с психическими проблемами"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления бывшего главы Московской андидопинговой лаборатории, информатора ВАДА Григория Родченкова в отношении допингового скандала в РФ. Песков назвал новое интервью инсинуациями человека, страдающего психическими проблемами.
- Подобные инсинуации и заявления человека, который даже в фильме невооруженным глазом виден как человек, страдающий психологическими, а может и психическими проблемами, вряд ли можно воспринимать серьезно, - цитирует ТАСС Пескова. - Какие-либо обвинения на этот счет в адрес нашей страны беспочвенны. Тем более слова, которые им были сказаны в отношении президента Путина, являются ни чем иным как ложью.
Родченков попросил прощения. Что беглый ученый сказал в новом интервью //
Без лица. Новое явление Родченкова народу
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Кто в здравом уме будет верить вруну пескову?
17:52 12 февраля
skua
Где логика ? Человека с психическими проблемами царь награждает 2 раза, а об нормальных людей вытерает ноги..
17:13 12 февраля
sailor1990
Ну конечно псих. Начальником назначили, наградой наградили. Такие всегда нужны.
14:35 12 февраля
Весёлый©
- В Сочи существовала государственная допинг-система? - Да он придурок какой-то!
14:26 12 февраля
Kanidzha
после драки кулаками не машут...прошляпили всё на свете и теперь пытаются свалить всё на одного человека,а сами то что сделали для того что бы этого не происходило?кого к ответственности призвали? Жукова послали который вместо того чтоб треснуть кулаком постолу начал извинятся не понятно за что тем самым признавая нашу вину!Вы что не знали кого назначают главой русада? человек жил за границей а точней в канаде несколько лет при чем все про него говорят что он гениальный химик,вы всерьёз думаете что он от туда вернулся не вербованый?Теперь конечно это всё инсинуации....
14:26 12 февраля
Весёлый©
Обычная гбшная практика, не отвечать на конкретные вопросы по существу, а стараться вымазать оппонента в грязи, принизить ценность источника информации.
14:23 12 февраля
wolfwolk
Давно так не смеялся, как над этим вью
14:15 12 февраля
King's Bounty RND
А нельзя говорить на русски, какие инсинуации ??
14:09 12 февраля