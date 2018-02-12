Песков - об интервью Родченкова: "Это инсинуации человека с психическими проблемами"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления бывшего главы Московской андидопинговой лаборатории, информатора ВАДА Григория Родченкова в отношении допингового скандала в РФ. Песков назвал новое интервью инсинуациями человека, страдающего психическими проблемами.

- Подобные инсинуации и заявления человека, который даже в фильме невооруженным глазом виден как человек, страдающий психологическими, а может и психическими проблемами, вряд ли можно воспринимать серьезно, - цитирует ТАСС Пескова. - Какие-либо обвинения на этот счет в адрес нашей страны беспочвенны. Тем более слова, которые им были сказаны в отношении президента Путина, являются ни чем иным как ложью.