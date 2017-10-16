Первое заседание Независимой организации допинг-тестирования состоится до конца года

Первое заседание Независимой организации допинг-тестирования состоится до конца текущего года. По информации Insidethegames, на нем будет назначен генеральный директор организации.

На прошлой неделе исполком ВАДА утвердил состав организации. Ее председателем стала Валери Фурнерон, бывший министр спорта Франции. Также в состав ITA вошли предствитель МОК турок Угур Эрденер, итальянец Франческо Риччи-Битти, представляющий международные федерации), зимбабвийка Кирсти Ковентри из комиссии спортсмменов МОК, а также независимый член организации китаец Пэйцзе Чэнь из Шанхайского института физвоспитания.