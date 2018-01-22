Ольга Фаткулина: "Рада, что МОК меня не будет больше тыркать и дергать"

Россиянка Ольга Фаткулина после слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) отметила, что рада тому, что больше не будет связана с Международным олимпийским комитетом (МОК). Также конькобежка добавила, что сильно нервничала во время заседания.

- Удовлетворена тем, что выслушали, тем, что отстрелялась, теперь меня не будут больше тыркать и дергать. Конечно, было очень нервно, но наши адвокаты очень помогали хорошо держаться на слушаниях, - цитирует РИА "Новости" Фаткулину.

Напомним, Фаткулина была пожизненно отстранена от Олимпийских игр решением комиссии МОК. Слушание апелляции по ее делу и делам нескольких других спортсменов состоялось сегодня в CAS. Результат заседания будет оглашен позднее.