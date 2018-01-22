22:23 22 января | ДОПИНГ

Ольга Фаткулина: "Рада, что МОК меня не будет больше тыркать и дергать"

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Россиянка Ольга Фаткулина после слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) отметила, что рада тому, что больше не будет связана с Международным олимпийским комитетом (МОК). Также конькобежка добавила, что сильно нервничала во время заседания.

- Удовлетворена тем, что выслушали, тем, что отстрелялась, теперь меня не будут больше тыркать и дергать. Конечно, было очень нервно, но наши адвокаты очень помогали хорошо держаться на слушаниях, - цитирует РИА "Новости" Фаткулину.

Напомним, Фаткулина была пожизненно отстранена от Олимпийских игр решением комиссии МОК. Слушание апелляции по ее делу и делам нескольких других спортсменов состоялось сегодня в CAS. Результат заседания будет оглашен позднее.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/skating/20180122/1131501589.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Такое впечатление, что у них в головах все перевернуто вверх ногами. Это Фаткулина "дергает и тыркает" МОК, тащит его в суд.

06:47