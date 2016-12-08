МОК в 2017 году перепроверит допинг-пробы Олимпиады-2010

Международный олимпийский комитет в 2017 году планирует проверить допинг-пробы, которые были взяты у спортсменов во время Олимпиады-2010 в Ванкувере, сообщает Inside The Games. Ранее организация перепроверила анализы, полученные на Олимпийских играх 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне.

В результате вскрытия проб запрещенные вещества были обнаружены у 101 спортсмена. Результаты 79 из них аннулированы, в том числе 27 россиян. Срок давности допинг-проб составляет восемь лет.