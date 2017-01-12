20:38 | ДОПИНГ

МОК лишил золота Олимпиады-2008 трех китайских штангисток

0
0
0
1

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил золотых медалей Олимпийских игр-2008 китайских тяжелоатлеток Цао Лэй, Чэнь Сеся и Лю Чуньхун после перепроверки их допинг-проб, сообщает пресс-служба организации. В пробах трех китаянок были обнаружены стимуляторы гормона роста. Местной федерации тяжелой атлетики указано в ближайшее время выслать в МОК медали и дипломы о победах дисквалифицированных спортсменок.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

mobile_actor

Кто бы мог подумать, верно? Ведь «китайцев не проверяют», «Китай трогать боятся» и т.д.

21:03

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ