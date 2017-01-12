МОК лишил золота Олимпиады-2008 трех китайских штангисток

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил золотых медалей Олимпийских игр-2008 китайских тяжелоатлеток Цао Лэй, Чэнь Сеся и Лю Чуньхун после перепроверки их допинг-проб, сообщает пресс-служба организации. В пробах трех китаянок были обнаружены стимуляторы гормона роста. Местной федерации тяжелой атлетики указано в ближайшее время выслать в МОК медали и дипломы о победах дисквалифицированных спортсменок.