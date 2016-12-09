19:10 | ДОПИНГ

Михаил Терентьев: "Докладу Макларена не верю!"

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Член комиссии спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК), член исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) Михаил Терентьев отметил, что не верит информации, содержащейся во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. По его словам, предположение о том, что около тысячи спортсменов употребляли допинг, - это фанастика.  

- Я не верю в доклад Макларена, - сказал Терентьев. - Что касается паралимпийского спорта, снова все запутано: кто-то что-то вспомнил. Крайне ненадежная информация. Снова отсутствуют факты. Около тысячи спортсменов употребляли допинг? Это какая-то фантастика. Насколько я знаю, контейнеры для допинг-проб вскрыть невозможно. Пусть нам покажут экспертизу. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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MMM_M

веришь ты или не веришь/ макларену похер. готовься к дисквалификации понторез. о том что жрать допинг вы горазды знают все. потому как видно когда вы без допинга/вы ноль. смотрим сейчас и лыжные гонки и биатлон и многие другие виды спорта.

19:33

kravtsovru

с поличным не взяли и кичатся только этим

19:29

novic

Вот пока мы не признаемся в содеянном, так и будем самые лучшие, окруженные врагами.

19:27

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