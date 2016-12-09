Михаил Терентьев: "Докладу Макларена не верю!"

Член комиссии спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК), член исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) Михаил Терентьев отметил, что не верит информации, содержащейся во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. По его словам, предположение о том, что около тысячи спортсменов употребляли допинг, - это фанастика.

- Я не верю в доклад Макларена, - сказал Терентьев. - Что касается паралимпийского спорта, снова все запутано: кто-то что-то вспомнил. Крайне ненадежная информация. Снова отсутствуют факты. Около тысячи спортсменов употребляли допинг? Это какая-то фантастика. Насколько я знаю, контейнеры для допинг-проб вскрыть невозможно. Пусть нам покажут экспертизу. (Любовь КОНЯЕВА)