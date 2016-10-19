Комиссия Смирнова проведет расследование работы допинг-контроля в России

Независимая общественная антидопинговая комиссия под руководством Виталия Смирнова проведет расследование работы системы допинг-контроля в России в 2010 - 2015 годы, сообщает ТАСС. Сегодня в Москве состоялось заседание комиссии, на котором, в частности, обсуждались итоги заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, работа профильных комитетов комиссии, а также вопросы взаимодействия с дисциплинарными комиссиями МОК и ВАДА.

- В заседании комиссии был также поднят вопрос сотрудничества с дисциплинарными комиссиями МОК, возглавляемые Ги Канивэ и Денисом Освальдом, - говорится в пресс-релизе по итогам заседания комиссии. - Так, комиссией г-на Канивэ было направлено письмо в адрес Смирнова, где вместе с выражением намерений расширения сотрудничества прозвучал ряд серьезных вопросов относительно организации работы системы допинг-контроля в нашей стране в период с 2010 по 2015 год. Для выяснения данных обстоятельств комиссия (под руководством Смирнова) направила соответствующие запросы в Министерство спорта РФ и подведомственные ему организации - Олимпийский комитет России (ОКР), Паралимпийский комитет России, отдельные спортивные федерации. После получения ответов комиссией будет предпринято собственное расследование на данном направлении.