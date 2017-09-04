Комиссии МОК представят промежуточные итоги расследований по России на сессии в Лиме

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов сообщил, что комиссии МОК, ведущие расследование по возможному применению допинга российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2014 года и также вмешательстве в этот вопрос российских спортивных чиновников, представят промежуточные итоги работы на сессии МОК в Лиме с 13 по 16 сентября. Он отметил, что итоги станут известны позднее.

- Вопросов по допингу или другим событиям в повестке сессии МОК нет, есть вопрос о промежуточной информации по деятельности двух комиссий, - цитирует ТАСС Смирнова. - Насколько я знаю, вопрос не будет специально обсуждаться на сессии, поскольку работа этих комиссий к этому времени не завершится. Итоги будут известны позже, когда они будут доложены исполкому МОК. Комитет может принимать решения и утвердить решение на сессии, но может это сделать и в письменном виде.