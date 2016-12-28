Колобков сомневается в достоверности слов главы РУСАДА о допинге в России

Министр спорта Павел Колобков усомнился в достоверности слов исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович, которые приводятся в публикации газеты The New York Times. Издание, ссылаясь на ее слова, утверждает, что российские чиновники признали существование в стране допинговой программы.

- Наша позиция по отношению к этой ситуации остается неизменной, - приводит ТАСС слова Колобкова. - У меня есть предположение, что газета The New York Times неверно истолковала слова Анцелиович. Думаю, нужно обратиться к ней за разъяснениями, что она имела в виду.

Напомним, что в мае 2016 года The New York Times опубликовало интервью экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который обвинил ряд российских спортсменов в употреблении запрещенных веществ. В частности, он рассказал о разработанном им допинговом коктейле на основе алкоголя, который принимали спортсмены, а также о манипуляциях с допинг-пробами во время зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи.

Эти данные побудили Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) инициировать расследование, по итогам которого независимый эксперт Ричард Макларен представил две части доклада. В них он обвинил Россию в создании системы поддержки допинга и махинациях с ним во время крупных турниров в период с 2011 по 2015 год, в том числе в Сочи-2014.