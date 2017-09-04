Колобков не видит причин, чтобы МОК наложил санкции на ОКР

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что не видит причин, по которым Международный олимпийский комитет (МОК) может принять решение о санкциях в отношении Олимпийского комитета России (ОКР). Сегодня прошло заседание Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК).

- В данный момент нет никаких санкций к ОКР со стороны МОК. И я как министр спорта не вижу ни единой причины, чтобы такие санкции были наложены на ОКР, - цитирует "Р-Спорт" Колобкова.