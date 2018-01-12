14:49 | ДОПИНГ

Хайо Зеппельт: "Родченкова допросят без видеосвязи"

Григорий РОДЧЕНКОВ. Фото кадр из фильма "Икар" американского режиссера Брайана Фогеля
Григорий РОДЧЕНКОВ. Фото кадр из фильма "Икар" американского режиссера Брайана Фогеля
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Дольф СЕГААР (справа)."Без допроса Родченкова обвинять россиян нельзя"

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, снявший серию фильмов о допинге в России, сообщил, что дистанционный опрос бывшего главы московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченков будет проходить без видеотрансляции в целях безопасности. 

Ранее сообщалось, что Родченков в рамках расследования дела о существовании государственной системы допинга в России будет удаленно участвовать в слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по 42 апелляциям российских спортсменов, которых МОК пожизненно отстранил от Олимпийских игр.

"По последней информации, которую ARD получил от адвоката Григория Родченкова, он будет опрошен удаленно через перекрестный опрос. Однако видеоизображения в целях безопасности не будет", – написал Зеппельт в Твиттере.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Весёлый©

Дырку от бублика вам, а не Гришу в подвалы Лубянки!

17:38

shpasic

а то вдруг кто-то через телевизор к нему проберётся!

16:21

NapoliFC

То-есть выступать от его имени может кто угодно:) А они будут твердить что это Родченков.

16:12

usuns

ну все! фарс окончательно превратился в абсолютный бред) занавес!

16:11