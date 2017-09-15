Глава ФГР: "Нет уверенности, что у гандболисток сборной России не отберут медали чемпионата Европы"

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев отметил, что приложит все усилия, чтобы доказать невиновность молодежной женской сборной России по делу об употреблении допинга. Шишкарев также добавил, что у него нет уверенности в том, что у гандболисток не отберут медали чемпионата Европы.

– Уверенности в том, что у нас не отберут медали, у меня нет, потому что она у меня появится только тогда, когда на руках у меня будут весомые и юридически значимые аргументы о невиновности девчат, – цитирует "Р-Спорт" Шишкарева. – Когда они у меня будут, я костьми лягу и докажу, что девочки не виноваты и медали у нас забирать не за что. Пока этих аргументов у меня нет, потому что пока идет работа.

Учитывая даже свои личные связи, у меня совести не хватит просто так поехать, когда нас обвиняют, предъявляют претензии, чтобы сказать: "Ой, вы уж нас извините, мы больше так не будем!" Нет, я хочу поехать туда с набором очень весомых доводов, доказательств того, что это не выбор девочек. Или если это выбор врачей, то он, как минимум, неосознанный, хотя в это слабо верится.

Мы планируем участие в заседании, когда оно будет назначено – либо очное, либо по скайпу. В любом случае, всяческая юридическая поддержка нами будет оказана. Сейчас развивается процесс уголовного дела, идет работа правоохранительных органов. Это две параллельные линии, и я очень бы хотел, чтобы они сошлись раньше, чем будет назначено заседание.