Гендиректор WADA: "История с отстранением РУСАДА завершается"

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливер Ниггли заявил, что еще предстоит много работы для борьбы с допингом в России. Делегация международной организации планирует посетить московскую лабораторию РУСАДА 28 ноября.

– В сентябре российские власти сказали нам, что готовы сотрудничать, – цитирует Ниггли RT. – Мы доверяем им и рассчитываем, что они выполнят свои обещания до 31 декабря. Необходимо совершить еще много шагов, чтобы история с отстранением РУСАДА завершилась. Надеюсь, что Россия продолжит идти вперед. Прошлое было принято, и теперь мы работаем над новой эрой, над "хорошим" РУСАДА, над новыми возможностями для борьбы с допингом в России.

Ранее ВАДА приняло решение о восстановлении РУСАДА в правах. Российская организация обязана предоставить доступ к своей базе данных до конца 2018 года. Специалисты Всемирного антидопингового агентства проведут анализ этих сведений.