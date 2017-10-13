Газзаев запросил в РУСАДА данные о работающих в России тренерах, нарушивших антидопинговые правила

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев обратился к генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу с просьбой предоставить сведения о работающих в России тренерах, нарушивших антидопинговые правила. Напомним, вчера Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает отстранение от работы спортивного тренера за нарушение им антидопинговых правил.

– В России существуют тренеры, признанные решением соответствующей антидопинговой организации нарушившими общероссийские антидопинговые правила и (или) антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями, – приводит ТАСС слова Газзаева. – А вследствие наличия пробелов в правовом регулировании, законодательство РФ не содержит правовых норм, определяющих порядок отстранения таких тренеров от работы, что влечет, в ряде случаев, повторное нарушение антидопинговых правил.

В этой связи прошу вас, уважаемый Юрий Александрович, предоставить сведения о случаях, когда в Российской Федерации тренеры, которые были признаны решением антидопинговой организации нарушившими антидопинговые правила, продолжают осуществлять тренерскую деятельность.