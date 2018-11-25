Football Leaks: "Рамос принимал душ перед сдачей пробы, несмотря на запрет допинг-офицера"

Защитник "Реала" Серхио Рамос нарушил антидопинговые правила после матча 32-го тура чемпионата Испании с "Малагой" (3:2), сообщает Football Leaks. 32-летний капитан мадридского клуба принял душ, несмотря на запреты офицера допинг-контроля.

– Спортсмен Серхио Рамос спросил меня, может ли он принять душ перед сдачей мочи, пока его команда ждала возвращения в Мадрид, – приводит слова офицера допинг контроля Der Spiegel. – Я сказал ему, что антидопинговые правила запрещают это. Спортсмен выразил свое несогласие вместе с командой врачей "Реала". Они сказали мне, что игрокам "сливочных" позволено в одиночку принимать душ не только после матчей под эгидой УЕФА, но даже после игр чемпионата Испании.

Я ответил, что не знаю, и даже если бы это было так, то не верю и не могу позволить ему принять душ. Игрок проигнорировал мои предупреждения и принял душ в моем присутствии в комнате допинг-контроля стадиона "Малаги". Я сообщил ему, что это будет отражено в соответствующем докладе, но он не придавал этому значения.

В документе также упоминается, что, согласно статье 77.2 постановления, прямо указывается, что "в случае сбора образцов мочи должностное лицо, сопровождающее спортсмена, должно запрещать ему принимать душ или купаться.

Ранее сообщалось, что Рамос принимал дексаметазон в преддверии матча финала Лиги чемпионов сезона-2016/2017 против "Ювентуса" (4:1). 32-летний испанский футболист не прошел допинг-тест на следующий день после игры с итальянским клубом. Но УЕФА и "Реал" выступили с официальными опровержениями этой информации.