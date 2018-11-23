"Реал" опроверг обвинения в адрес Рамоса в нарушении антидопинговых правил

"Реал" на своем официальном сайте опроверг обвинения в адрес защитника Серхио Рамоса в нарушении антидопинговых правил. Мадридский клуб заявил, что 32-летний испанский футболист никогда не принимал запрещенные препараты.

Ранее сообщалось, что Рамос принимал дексаметазон до финального матча Лиги чемпионов сезона-2016/2017 против "Ювентуса" (4:1). Данное вещество обладает противоспалительным эффектом и облегчает боль. Препарат запрещен Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

"Реал" сообщил, что УЕФА закрыл дело по допинг-тесту Рамоса после проведения дополнительных испытаний ВАДА и Союза европейский футбольных ассоциаций.