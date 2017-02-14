14:34 | ДОПИНГ

Fancy Bears: Майкл Фелпс употреблял габапентин

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Из предоставленных хакерской группировкой Fancy Bears документов стало известно, что принимал 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс во время соревнований.

Как сообщает RT, во время Arena Pro Swim Series в апреле 2016 года Фелпс указал в анкете при сдаче допинг-пробы, что принимал накануне три таблетки габапентина. Это противоэпилептическое лекарство, использующееся для лечения эпилепсии, а также нейропатической боли. Габапентин не входит в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства.

Ранее Fancy Bears раскрыли переписку Международного олимпийского комитета с Ричардом Маклареном о российских официальных лицах.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/359046-fancy-bears-felps-gabapentin

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КОММЕНТАРИИ (6)
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бронепоезд

Beard Согласен.От твоих коментов на любой ветке эффекта "0",а на выходе сильный "пук" и вони не мерено.

15:51

Beard

походу у медвежат материала и не было,долго щёки надували,а на выходе только "пук" получился,эффекта "0", а вони не мерено.

15:31

Beard

ну и нфига тогда этот вброс д.р.ма на вентилятор?

15:28

Долго наблюдал за идиотами на эт

всё, что не запрещено....

15:22

shpasic

рисковал здоровьем человек - с эпилепсией, да под водой! молодчина, что тут скажешь!

15:01

zukunft

Ну и?

14:50

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