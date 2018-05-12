Елена Вяльбе: "Родченков – большой гад"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала свое мнение о бывшем директоре Московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове, об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на эфир ТК "Россия-1".

- Как к убогим можно относиться? – сказала Вяльбе. - С одной стороны, конечно, мне его жаль, что у него такие проблемы с головой. А с другой стороны, если по-русски сказать, большой он гад.

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что найдены доказательства, опровергающие показания Родченкова о подмене допинг-проб российских олимпийцев на Играх в Сочи-2014.