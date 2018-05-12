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Елена Вяльбе: "Родченков – большой гад"

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала свое мнение о бывшем директоре Московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове, об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на эфир ТК "Россия-1".

- Как к убогим можно относиться? – сказала Вяльбе. - С одной стороны, конечно, мне его жаль, что у него такие проблемы с головой. А с другой стороны, если по-русски сказать, большой он гад.

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что найдены доказательства, опровергающие показания Родченкова о подмене допинг-проб российских олимпийцев на Играх в Сочи-2014.

Дополнительная информация

https://360tv.ru/news/sport/glava-federatsii-lyzhnyh-gonok-nazvala-rodchenkova-gadom/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Сергей Барнаулец

Не знаю, какой он гад, но то, что гадёныш - это точно.

14:55

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