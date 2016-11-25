Две белорусские спортсменки лишены золота и серебра Игр-2008 в связи с положительными допинг-пробами

Белорусская метательница молота Оксана Менькова лишена золотой медали Олимпиады–2008 за нарушение антидопинговых правил, информирует пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК). Перепроверка допинг-пробы спортсменки дала положительный результат на туринабол и оксандролон.

Кроме того, белорусская толкательница ядра Наталья Михневич, завоевавшая на Играх-2008 серебряную медаль, также была дисквалифицирована из-за положительной допинг-пробы. Перепроверка допинг-пробы спортсменки дала положительный результат на метандиенон и станозолол.

Также из-за провала допинг-тестов аннулированы результаты на Играх-2008 Павла Лыжина (толкание ядра, Белоруссия) и Светланы Усович (легкая атлетика, Белоруссия).

Результаты Меньковой на Олимпиаде-2012 также аннулированы. Дисквалификацией в связи с положительными допинг-пробами по итогам Игр-2012 наказаны Боянка Костова (тяжелая атлетика, Азербайджан) и Анастасия Мирончик-Иванова (легкая атлетика, Белоруссия).